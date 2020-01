Morto il tenore di fama internazionale Giorgio Merighi

Ultimo aggiornamento: 19:17

Si è spento oggi a Jesi, dopo lunga malattia, il tenore Giorgio Merighi, ferrarese di nascita ma jesino di adozione. Aveva 80 anni. Cantante di fama internazionale, dal 1992 al 1994 è stato direttore artistico della stagione lirica del Teatro di Tradizione Pergolesi di Jesi. Dopo gli studi al Conservatorio Rossini di Pesaro, debuttò giovanissimo allo Sperimentale di Spoleto in "Un Ballo in maschera".Nel suo repertorio tutti i grandi i ruoli tenorili di Verdi Puccini , Mascagni, da Pinkerton al Duca di Mantova, da Radames a Rodolfo, da Manrico a Alfredo, con varie incursioni nella musica contemporanea: Perséphone di Stravinskij, Cardillhac di Hindemith, I capricci di Callot di Malipiero, Il Giocatore di Prokofiev, interpretati sui maggiori palcoscenici internazionali: Opera di Parigi, Staatsoper di Vienna, Bunka Kaikan di Tokyo, Deutsche Oper di Berlino, Staatsoper di Amburgo, Opera di Monaco di Baviera, Ginevra, Zurigo, Metropolitan di New York, Opera di San Francisco, Lyric Opera di Chicago, Colon di Buenos Aires, senza dimenticare i tanti teatriitaliani, dalla Scala al San Carlo di Napoli, dall'Area di Verona, al Festival Puccini di Torre del Lago.Molte anche le incisioni discografiche. Dal 2012 era presidente onorario dell'Accademia Musicale Gaspare Spontini di Maiolati Spontini. Lascia la moglie Elena Cervigni e due figli. I funerali si svolgeranno mercoledì 15 gennaio, alle 15, nella Chiesa San Giovanni Battista (San Filippo) di Jesi.