Domenica 18 Febbraio 2018, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 22:36

Lutto nel mondo della munica: è morto Sergio Della Monica, membro fondatore dei Planet Funk insieme a Marco Baroni e Alex Neri, chitarrista prima e bassista poi all’interno del gruppo.Musicista attivo dagli anni ’80, prima dei Planet Funk s'era affermato con i Souled Out, prototipo dei Planet Funk nati dalla successiva fusione con i Kamasutra di Neri e Baroni. Della Monica aveva alle spalle una lunga carriera anche in studio: nel suo curriculum figurano partecipazioni a molti successi house e dance fin dagli anni ’90, a cui aveva contribuito come musicista, arrangiatore e produttore.