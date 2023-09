Msc World Europa, Marisa Laurito si esibisce a bordo della nave ammiraglia attraccata nel porto di Napoli

I ponti della nave ammiraglia Msc World Europa sono tornati ad aprirsi quest'oggi nel porto di Napoli per il concerto-spettacolo “Nuje Simm d'o Sud” di Marisa Laurito. Un evento completamente gratuito per tutti i napoletani e i tanti turisti.

Si è trattato del terzo appuntamento organizzato a bordo della Msc: «Dopo il successo degli spettacoli di Maurizio de Giovanni e Enzo Decaro, ancora una volta ospitiamo a bordo delle nostre navi uno show di grande suggestione, offrendo alla cittadinanza un'occasione unica: guardare la città dal mare e viverne la migliore offerta culturale, gratuitamente, in un contesto insolito. Voglio ringraziare gli artisti che finora hanno collaborato con noi e gli altri che lo faranno nei prossimi mesi perché siamo convinti che questo tipo di iniziativa si inserisca perfettamente nella proposta culturale della città, arricchendola, regalando ai cittadini un nuovo spazio di intrattenimento» ha detto Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere.

E ha aggiunto: «Per il prossimo 23 ottobre ospiteremo uno spettacolo tutto da ridere di un noto comico napoletano, poi da novembre l'appuntamento, sempre mensile, si sposterà il mercoledì a bordo della Msc Fantasia.

E ben presto il progetto prenderà il via anche nel porto di Genova».

Marisa Laurito, in veste di chansonnier, ha raccontato il Sud attraverso la musica, alternando canzoni classiche e spiritosi duetti con il pubblico. Ad accompagnare l'attrice partenopea ci sono stati Lorenzo Hengeller, jazzista e cantautore, Gianni Conte, cantante solista dell'Orchestra italiana, e Marco Persichetti, pianista.

Msc World Europa è la prima nave della flotta ad essere alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile considerato il più pulito al mondo. Dotata di 22 ponti, con i suoi 331 metri di lunghezza, ospita 2.626 cabine e oltre 40.000mq di spazi comuni. Parte da Napoli ogni lunedì per crociere settimanali alla scoperta di Messina, Malta, Barcellona, Marsiglia e Genova.