Napoli, muore prematuramente il manager musicale Fabio Maione: «Va via una grande amico»

È venuto a mancare Fabio Maione, noto manager musicale, e titolare della «Medina Management». La sua agenzia è molto conosciuta a Napoli. Numerosi i post di cotdoglio degli amici sui social. In tanti lo ricordano con affetto. «Fabio - scrive un suo amico sui social - hai lasciato un bel ricordo di te. Che bella persona che eri, sembra un incubo. Io ancora non ci posso credere».

Ed ancora: «Un ragazzo straordinario - scrive Veronica - come faremo senza di te, grazie per tutto quello che hai fatto per noi».

Una sua collega, Nunzia, gli scrive una lettera: «Caro Fabio, - si legge - ti scrivo questa lettera che non leggerai. Ho letto un tuo post di ieri, con l’entusiasmo di un uomo sempre pieno di iniziative, grandi risorse, grande umiltà. Ho avuta la fortuna di lavorare con te e di diventare tua amica. Grazie di essere entrato nel mio cuore, dal quale non uscirai mai più».

I funerali si sono tenuti stamattina a Soccavo, nella chiesa di San Pietro e Paolo.