Torna “Palco d’autore” il contest trampolino di lancio per cantautori: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di “Palco d’autore” il contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti, ideato da Tino Coppola ed organizzato dalla Bit & Sound Music. Le testimonianze di chi ha già partecipato a "Palco d'autore" sono la dimostrazione che il premio risponde all'esigenza degli artisti di essere realmente ascoltati dal pubblico, dalla giuria e dagli altri concorrenti. Per molti è stata un'esperienza sorprendente, in cui hanno avuto la possibilità di conoscere artisti da tutta Italia con stili, generi, voci e sogni diversi, ma con la stessa grande passione per la musica.

Palco d’autore è una opportunità per presentare e promuovere al pubblico ed esperti del settore il proprio progetto artistico. Le iscrizioni gratuite sono aperte a singoli, duo e band come autori, cantautori o interpreti. L’età minima dei partecipanti è di anni 14. Sono ammessi tutti i generi musicali ed i partecipanti dovranno inviare la richiesta di iscrizione, con un brano inedito o edito con audio e video, via mail a: info@palcodautore.it entro le ore 20:00 del giorno 16 agosto 2022. La serata finale sarà condotta anche quest'anno da Claudio Gambaro di radio Sanremo speaker radiofonico e televisivo nazionale, esperto della scena cantautorale italiana e vedrà come sempre ospiti a sorpresa, oltre ad una giuria selezionata che decreterà i vincitori del "Premio musica e parole". Nel villaggio musicale che si realizzerà per l'occasione ci saranno le telecamere di Artecultura tv, con interviste, backstage e riprese dell'intero evento che sarà trasmesso in differita.