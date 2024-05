Ivan Granatino, il nuovo album «Famiglia» in uscita enerdì 31 maggio

Esce venerdì 31 maggio «Famiglia», il nuovo album del poliedrico artista napoletano Ivan Granatino. Il progetto discografico, distribuito da Believe e già in presave, sarà disponibile anche in formato fisico e in vinile a partire da venerdì 14 giugno.

Un disco intimo e personale che, come suggerisce il titolo, trae ispirazione dal profondo e viscerale legame che lega l’artista non solo a ogni membro del suo nucleo familiare, ma anche ai suoi amici, ai fan e alla musica, tutti elementi che costituiscono linfa vitale per se stesso e per le sue canzoni. Un disco d’amore che è come un diamante, in cui ogni pezzo è una sfaccettatura che sprigiona colori, scintille e riflessi cangianti, differenti.

«Ho voluto condividere con il pubblico gli aspetti più intimi del mio vissuto – racconta Ivan Granatino – L’ho chiamato così perché per me “Famiglia” è quel luogo protetto dove puoi condividere i tuoi segreti più intimi, dove non hai filtri perché sai bene che chi ti ama non ti giudica, ti dice esattamente le cose come stanno e condivide con te il bello e il brutto della vita. “Famiglia” è il mio mondo: i miei affetti più cari, i miei fan, la mia musica, il mio team e gli amici di sempre».

A fornire un’anticipazione di «Famiglia» sono stati, nelle scorse settimane, i brani «Guardame», «Bella comme ‘a te», diventato virale su TikTok, dove si è posizionato al #5 della classifica «Hot 50 Italia» con oltre 150.000 video sulla piattaforma, e «Core e core», il brano più solare del disco, sempre in classifica in «Hot 50 Italia», impreziosito dal feat.

con la cantautrice e influencer Silvia Uras.