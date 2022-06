Recovery Sound. l'evento che racconta la musica europea in esclusiva sulla Rai

Domani la musica sarà tra i protagonisti dei palinsesti della Rai che racconterà "Recovery Sound'" nelle sue diverse proposte in note. Iniziando da Rai1 con "Uno Mattina Estatè" per arrivare allo streaming sul sito di Rai Cultura della serata finale della festa della musica con il concerto di Malika Ayane da Napoli. Oltre 9.000 sono le iniziative realizzate in collaborazione con il ministero della cultura per la giornata evento.

Rainews24, si occuperà, di raccontare la musica attraverso interviste e approfondimenti. Rai Radio3 omaggerà la musica con una serata particolare: la finale di "Voci in Barcaccia": largo ai giovani!'. Il 21 giugno, in diretta andrà in onda la finale del primo concorso lirico internazionale promosso dalla radiofonia italiana dopo il premio Callas degli anni Ottanta. I palinsesti di Rai Yoyo e Rai Gulp, invece, sono stati rivoluzionati per celebrare la musica, partecipando alla festa che coinvolge tutta Europa trasmettendo un messaggio di armonia, creatività, coinvolgimento e universalità. Di grande vitalità l'offerta di Rai Cultura, iniziando, tra le altre, dalla diretta su Rai5 in prima serata dell'orchestra sinfonica nazionale della Rai arrivando alle iniziative ad hoc di Rai Scuola e Rai Storia. Nella seconda serata del 21 giugno Rai Movie trasmetterà "La famiglia Bérlier" mentre, data l'ampia e articolata offerta musicale, RaiPlay posizionerà in home page i concerti, i documentari e i programmi musicali mentre sulla pagina 413 di Televideo saranno presenti tutti gli aggiornamenti della giornata.