Nahaze, il nuovo singolo “Moonlinght” è un inno alla spensieratezza

Le serate estive al chiaro di luna hanno una nuova irresistibile soundtrack, tutta da ballare: da domani - 4 giugno - in radio e in digitale arriva Moonlight (Elektra Records/Warner Music Italy), l’ultimo singolo di Nahaze, giovane stella del roster dell’agenzia MK3 guidata da Angelo Calculli, che cura - tra gli altri - gli interessi di Achille Lauro e Boss Doms.

Inno alla gioia, alla spensieratezza, all’amore, Moonlight segna un’evoluzione nella carriera musicale dell’artista italo-inglese da milioni di streaming: per la prima volta Nahaze canta quasi interamente in italiano, attingendo dallo slang super contaminato della generazione Z, il sound è disco-dance, il mood più fresco e sbarazzino.

A dare ulteriore boost alla nuova direzione creativa di Nahaze il neonato sodalizio artistico con il produttore e hitmaker Danti (direttore artistico del progetto) e i producer Biggie Paul e Domenico Cocciolo (Domixmusic), che collaboreranno anche al suo primo disco in uscita entro l’anno.

Moonlight è voglia di evasione e leggerezza, un tuffo a bomba nel mare delle good vibes, un invito a passare una serata me and you, illuminati soltanto dalla luna piena: «in questo brano racconto la voglia di fuggire dalla monotonia e provare a sentirsi altrove (Basta che cambiamo sfondo e siamo a Bangkok / a Berlino in piedi su un rooftop). Ballare al chiaro di luna con una persona importante, passare la serata con gli amici, litigare per sciocchezze e poi far la pace solo per ingannare la noia» - Nahaze.