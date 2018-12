Martedì 11 Dicembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 12:32

Il firmacopie di Sfera Ebbasta previsto per domani, a Napoli, è stato annullato. Lo ricorda l'ufficio eventi di Napoli de la Feltrinelli. L'evento era in programma nella sede della libreria della Stazione centrale a piazza Garibaldi. Sfera Ebbasta avrebbe dovuto incontrare il pubblico e firmare le copie del nuovo album 'Rockstar' in uscita il prossimo 19 gennaio. «Ci uniamo al cordoglio per le giovani vittime di Corinaldo e per le loro famiglie», sottolinea la Feltrinelli.