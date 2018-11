Paura per Zappulla, il siciliano di cantaNapoli è ancora in coma farmacologico a Castel Volturno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 07:08

CantaNapoli trattiene il respiro per il ragazzo della Giudecca, Carmelo Zappulla, il siracusano che con Nino D'Angelo fu tra i padrini del filone neomelodico partenopeo, ricoverato con un quadro clinico estremamente grave, ma stazionario, nella struttura sanitaria di Castel Volturno. Sessantatre anni, il cantante è ricoverato in terapia intensiva e tenuto dai medici in coma farmacologico da due giorni, dopo un intervento chirurgico reso necessario per un infarto intestinale.Domenica il ricovero a Pineta Grande: «Se non operiamo immediatamente rischia il decesso», l'immediata reazione dei medici alla situazione, che da allora ha dato segni di piccoli miglioramenti. In apprensione la moglie del cantante e i tre figli, una coppia di gemelli e una ragazza, da vent'anni residenti a Ischitella.Già nel 2008 non era stato bene, ricoverato d'urgenza per un attacco di cuore presso il secondo policlinico di Napoli.