La lirica nel Museo della Moda di Napoli: oggi c'è la Cavalleria Rusticana

Musica e moda: «Così fa lirica III edizione: la Cavalleria Rusticana». Un binomio che funziona con lo spettacolo in programma oggi alle 19 a Napoli, nel palazzo monumentale di Mondragone, tra giardini e porticati, in questo luogo suggestivo, ritrovato, pronto ad attirare al melodramma anche un pubblico giovane, nella versione dell'opera concepita dall’associazione Filrò. E con un'altra peculiarità: i costumi dei cantanti sono realizzati a partire da alcuni abiti e accessori della collezione museale.

Vuol dire «esplorare gli straordinari spazi del Museo della Moda di Napoli attraverso un viaggio unico ed emozionante. Filippo Rotondo. Nel ruolo di Santuzza, Ginevra Martalò; Turiddu è Hayk Vardanyan, Lucia viene interpretata da Cristina D’Alessandro, Alfio da Filippo Rotondo; mentre Lola è Camilla Pomilio e il Sacerdote Massimo Figliolia. «Ancora un’occasione, nell’ambito delle attività del Museo, ormai sempre più fortemente orientate alla multidisciplinarietà dei saperi, che offre spazio a linguaggi artistici diversi in grado dialogare con la moda, sempre spingendo sul protagonismo della creatività dei giovani, in un continuo scambio tra passato e presente» dichiara soddisfatta la presidente del Museo della Moda, Maria d’Elia, che ricorda che lo spettacolo è anche l'occasione per visitare la mostra dedicata al guanto, in chiave contemporanea, a cura di Mauro Squillace della storica guanteria Omega.