Napoli città della musica: il plauso di Fimi al capoluogo campano

Fimi accoglie con entusiasmo l’adesione della città di Napoli al programma internazionale delle Music City promosso da Ifpi, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo. Ad annunciarlo è il Comune, che riconosce nella musica «un asset strategico per lo sviluppo socioeconomico e culturale della città» e che per tale motivo ha istituito l’ufficio musica aprendosi alle iniziative del settore e contribuendo operativamente alla crescita del comparto. «La musica è un ponte intergenerazionale che promuove l’inclusione sociale e produce nuove occasioni lavorative, oltre a stimolare il turismo, creando un indotto economico rilevante per la struttura di una città composita come il capoluogo campano: siamo perciò lieti del progetto abbracciato dalla città di Napoli, vera e propria capitale culturale del Mezzogiorno, al lavoro su progetti concreti» dichiara Enzo Mazza, Ceo Fimi.

«Napoli città della Musica, anche grazie al fattivo sostegno della music industry, a partire dalla FIMI e da tanti altri amici con i quali stiamo sottoscrivendo accordi, per la prima volta si è dotata di un vero e proprio ufficio musica che avrà, fra le altre, la funzione di interfaccia diretta tra il comparto e l'amministrazione e nel tempo diventerà sempre più punto di riferimento degli operatori del settore musica e strumento di sviluppo del progetto Music City che va dal rinforzare le linee di business legate alla musica, alla formazione e all'audience development, all'internazionalizzazione, all'attenzione ai giovani, all'inclusione e alle periferie» chiosa l'avvocato Ferdinando Tozzi, consigliere del sindaco sull'industria musicale e audiovisiva e promotore del nuovo Ufficio partenopeo.