Co' Sang, piazza Plebiscito sold out in un quarti d'ora: scatta la seconda data

I Co' Sang annunciano una reunion, che si celebrerà in piazza del Plebiscito il 17 settembre 2024, con un concerto che farà rivivere al pubblico i vecchi successi. Un pubblico che non vede l'ora: infatti, in poco più di quindici minuti la data fa sold out e non si trovano più biglietti su TicketOne.

I due rapper napoletani annunciano così una seconda data prevista per il 18 settembre: stessa location, piazza del Plebiscito, stesso concerto, per permettere la partecipazione dei tanti che non sono riusciti ad accaparrarsi un posto per la prima data. Le prevendite per la seconda data saranno disponibili online dalle 16.30 di oggi e nei circuiti di vendita autorizzati da mercoledì 8 maggio alle ore 16.30. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

Dopo 12 anni, le strade dei due rapper di Marianella, Luchè e Nto, si sono ritrovate per celebrare il loro vecchi successi, a grande richiesta del loro pubblico. L'annuncio è stato dato su Instagram tramite la pubblicazione di un corto che porta il marchio del duo napoletano: in esso è ripercorsa la storia artistico del gruppo, i loro due album, i luoghi delle loro liriche.