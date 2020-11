Il mondo di Anfisa Letyago, dj siberiana che ha scelto Napoli

Bellezza cristallina dal sorriso magnetico e occhi di ghiaccio. E' Anfisa Letyago l’unica artista siberiana che si è trasformata in una novella Partenope. Oramai parla e mangia napoletano e guai a contraddirla sulla sua nuova identità. Techno Dj internazionale dal curriculum invidiabile in pochi anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua tenacia e il gusto musicale sopraffino.

Lei parte dalla tundra siberiana per arrivare fino al Golfo di Napoli.

E' stato un viaggio lungo! Sono nata e cresciuta in un piccolo villaggio a sessanta chilometri da Mirny dove la temperatura di meno sessanta è la normalità e l’economia ruota intorno alla miniera di diamanti più grande al mondo. Guidavo la slitta per andare a scuola e solo due settimana all’anno avevamo una temperatura accettabile che era la nostra estate. La mia famiglia appartiene al ceppo jakuti, una mescolanza di popoli asiatici dai tratti mongoli abituato a cacciare salmoni sulla riva del fiume al fianco degli orsi bruni. Sono arrivata in Italia a diciassette anni perché mi madre viveva in Calabria con mio padre adottivo che è italo-canadese. Conoscevo pochissimo l’Italia, eravamo molto chiusi e a scuola ci parlavano molto dell’occidente. Un giorno andai a trovare un mio zio a San Pietroburgo e ho incontrato Fabio Lautieri, un documentarista napoletano. Oggi è mio marito e il mio manager.

Che impatto ha avuto con la città?

Sono arrivata in agosto e mi sembrava di stare in una sauna ma me ne innamorai subito. Il popolo è gentile, poi il mare, la cultura ed ovviamente il cibo. In sei mesi ho imparato l’italiano convita che fosse la mia città ideale. Sono passati dodici anni sono integrata e mi sento italiana a tutti gli effetti, ho anche la cittadinanza italiana. Vedo tanti russi che hanno problemi d’integrazione io invece frequento solo amici napoletani ed ho la mia famiglia.

E’ a tutti gli effetti napoletana.

Io non mi sento più siberiana, qui sono maturata come donna e come artista e lo riconosco. Quando mi chiedono di dove sono rispondo: “di Napoli!”. Una volta, in America Latina, mi sono rifiutata di suonare perché la locandina mi annunciava con i colori della bandiera siberiana e l'ho fatta cambiare col tricolore.

Dove vive ora?

Nella zona alta di Chiaia ma i primi anni vivevo nei Quartieri Spagnoli, luogo ancora molto caro.

Come ha iniziato?

Con i primi soldi che ho guadagnato ho comprato una consolle per dj e istintivamente ho maturato i miei ascolti, il mio gusto e tecnica. Fabio è stato il primo a credere in me e mi ha fatto fare il salto di qualità. Ho incominciato a suonare nei locali del centro storico, dieci ani fa c’era un grande fermento. Poi sono arrivati i club come il Duel, La Garconne oppure La Vela ma ho suonato professionalmente in tantissimi locali.

Quali sono i suoi dj di riferimento?

All’inizio nessuno ma una sera all’Arenile suonava Marco Carola e ho capito cosa volevo fare nella vita. Fu bellissimo, mi ha indicato la strada. Marco è un dj straordinario oltre ad essere un big internazionale. Poi professionalmente ho incontrato i Daddy’s Groove con i quali ho condiviso spesso la console di club importanti come il Pacha di Ibiza. Ma in generale ho seguito la scuola napoletana di matrice techno e house grazie ai party degli Angel’s of Love lì ho scoperto djs internazionali che mi hanno formato e permesso di confrontarmi artisticamente.

Presto pubblicherà un nuovo disco.

A gennaio un remix per Josh Wink dopodiché un mini album prodotto e cantato da me dal titolo “Listen”, esce sia in vinile che in digitale con distribuzione mondiale Muse. Proporrò una fusione di elettronica anni 90 e techno old school, un lavoro più d’ascolto dove canto per la prima volta. Con questo disco voglio sperimentare e soprattutto faccio un percorso narrativo che parte da Napoli, racconto la città e le sue radici musicali. Infine il viaggio porterà a Detroit, la madre della musica techno. Poi il percorso continuerà fino alla primavera con altri singoli. Amo raccontare Napoli con musica immaginifica che mostra i suoi lati poco conosciuti e distanti dall’immaginario di Gomorra.

Ha collaborato con grandi artisti.

Ho suonato in tutto il mondo al fianco di grandissimi come Jeff Mills o Luciano e collaborato con Carl Cox il quale con la sua etichetta ha pubblicato due miei Ep credendo in me e da quel momento ho suonato ovunque nel mondo.

E' apprezzata anche dal regista Paolo Sorrentino.

E’ un grande esperto di musica alternativa e per lui ho fatto da sound designer ai due party esclusivi che ha realizzato a Roma. Inizialmente credevo fosse un omonimo perché mi ha scritto via email e in onestà dico che non lo conoscevo. Ha visto alcuni miei video sui social e mi ha contattato per un evento della Rinascente con un jet set mondiale. E’ stato uno spettacolo a cielo aperto in una location fantastica. Subito dopo, per la presentazione della serie The Pope, mi ha voluta come Dj per il party ufficiale. Purtroppo non mi ha inserito in nessuna colonna sonora, magari in futuro.

A breve farà anche l’attrice.

Faccio parte del cast del nuovo film di Guido Pappadà che ha lavorato per i fratelli Taviani, Giuseppe Tornatore, la De Lillo e Lambertini ed è stretto collaboratore di Sorrentino. Il film è tratto dal libro di Luis Sepúlveda “Diario di un killer sentimentale” ed è una mega produzione italo-americana con un cast importantissimo ma non posso svelare di più. Mi ha provinata a casa mia durante le pause del suo prossimo docufilm che sta girando sui Planet Funk. Iniziamo a girare a Bagnoli a fine mese.

Le manca suonare dal vivo?

Purtroppo la pandemia mi ha impedito di suonare in prestigiosi festival come il Tomorrowland in Belgio e all’Ultra Festival in Croazia, due grandi eventi che mi avrebbero consacrata ma sono confermata per il 2021. Di recente ho suonato in streaming su Twitch per il Movement Select Vol.3 con un cast mondiale. Se tutto va bene sarò resident ad Ibiza.

E Napoli?

Nonostante ci sia una scena artistica meravigliosa, e un pubblico esperto, non c’è un festival internazionale e resta incapace di fare network, c’è troppa individualità. Io propongo di attivarci per creare un’alleanza napoletana e portare la nostra musica nel mondo. Siamo una forza e ci viene riconosciuto ma siamo incapaci di imporla.

