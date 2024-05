KamAak, il nuovo album di Stella Manfredi e Luigi Castiello

Il duo KamAak, composto da Stella Manfredi e Luigi Castiello, torna e svela un nuovo inedito dopo aver raggiunto un accordo discografico con la label Full Heads che pubblicherà il nuovo album prodotto dalla Graf Srl con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell'ambito del programma “Per Chi Crea”.

“Sloth Dance in Seoul” anticipa l’uscita dell’album prevista per inizio giugno. Il singolo sarà proposto per la prima volta live in uno speciale showcase d’anteprima, arricchito di alcuni inediti, il 25 maggio presso la Sala Polifunzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli in occasione dell'importante rassegna culturale “Maggio dei Monumenti 2024 - Le Acque di Napoli” giunta alla 30esima edizione.

Dopo una serie di concept release pubblicati negli ultimi due anni, il duo si lancia in una nuova avventura musicale che promette di catturare l'attenzione degli ascoltatori per originalità.

Abbandonate le atmosfere neo-classiche di stampo elettro-acustico, che li ha contraddistinti in passato, KamAak abbraccia un nuovo suono co-prodotto insieme al rinomato produttore internazionale Peppe Folliero, conosciuto per le sue collaborazioni con star del pop e dell'elettronica dance e per essere parte dei Daddy’s Groove, ha portato un tocco fresco e innovativo alla musica del duo, aggiungendo un'inedita dimensione sonora alla loro creatività che si rifà al circuito clubbing.

“Slot Dance in Seoul” è il primo estratto dall'attesissimo album “Seven on Seven + 1”, un album che sarà un viaggio attraverso i sette peccati capitali reinterpretati da KamAak e contestualizzati nel mondo contemporaneo.

Questo singolo si concentra sull'accidia e, insieme alle immagini del videoclip, si trasforma in un'opera d'arte contemporanea da interpretare.

Con influenze che richiamano le melodiose sonorità del funk degli anni settanta, arricchite dalla distintiva presenza del violino, il brano promette di trasportare gli ascoltatori in un'esperienza unica.

Attraverso audaci sperimentazioni e una visione innovativa della musica da club, KamAak si pone all'avanguardia nel panorama musicale contemporaneo, offrendo un'esperienza d'ascolto che promette di sorprendere e affascinare il pubblico di tutto il mondo.