Napoli, il duo Comoverão presenta l'album «Cantando»

La ricerca dei testi, lo studio dei suoni, la meticolosità degli arrangiamenti, un mix di arte ed esperienza caratterizza l'album «Cantando» dei Comoverão, il duo composto dalla vocalist Simona Boo e dal musicista Diego Imparato. A partire dalla musica brasiliana, selezionando testi storici tra i più e meno conosciuti, i Comoverão ci portano in un viaggio in pieno stile world music, dove tradizioni e musicalità si fondono per arrivare a un sound melodico capace di sprigionare una molteplicità di sentimenti e sensazioni.

«Questo secondo album insieme a Diego nasce dall’inesauribile passione che mi lega alla musica brasiliana - spiega Simona Boo - La delicatezza delle melodie, la semplicità delle voci di grandi interpreti a cui mi ispiro, il sapore popolare che in Brasile ha una sua conclamata definizione Mpm (musica popolare brasiliana) che lega i ritmi africani a quelli europei con temi spesso legati alla spiritualità, al legame con gli elementi naturali e alle divinità del Candomblé, la religione brasiliana della diaspora africana».

«Comoverão nasce da un incontro fortuito, o forse no, con Simona durante dei Laboratori musicali - racconta Diego Imparato - Sono dieci anni che portiamo avanti questo sogno, contemporaneamente alle produzioni per noi è importante il live ed il contatto con il pubblico».

Hanno preso parte alla realizzazione del disco Cantando molti musicisti; Daniele Sepe, Mario Nappi, Gianluca Brugnano, Luca Mignano, Francesco Varchetta, Antonio Esposito. Il disco uscirà su tutte le piattaforme digitali con l’etichetta Orange Bug di Salvio Imparato. I Comoverão sono pronti per portare in giro “Cantando” live, davanti al pubblico, da questa primavera.