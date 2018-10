Le canzoni di Pino Daniele per uno spettacolo teatrale intitolato 'Musicanti' che racconta Napoli e un periodo storico e culturale della città e dell'Italia. Il musical, prodotto da Sergio De Angelis che a Daniele è stato a lungo legato professionalmente, debutterà il 7 dicembre a Napoli al Teatro Palapartenope, già esaurito. Protagonista, la città di Napoli antica e moderna, oltre alle canzoni dei primi album firmati da Pino Daniele. "Portiamo la musica di Pino a confrontarsi con il linguaggio dell'opera teatrale - ha detto De Angelis - come già con lui si era pensato di fare tanti anni fa, in anticipo sui tempi".

Giovedì 18 Ottobre 2018, 18:55 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 19:03

