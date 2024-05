Jelecrois, “MVP” è il suo primo Ep: flow veloce e pungente e atmosfere club

È disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 10 maggio “MVP”, l’EP della rapper napoletana Jelecrois, giovane promessa dell’hip hop.

Con questo progetto discografico, composto da 5 tracce, l’artista fa ufficialmente il suo ingresso nella scena musicale italiana, confermando l’innato talento mostrato con la pubblicazione dei singoli “Give Me” e “Money”, entrambi prodotti da Big Fish, e soprattutto durante la sua partecipazione alla serie Netflix “Nuova Scena”, dove si è aggiudicata il secondo posto ottenendo un grande successo e facendo breccia nel cuore di giudici e pubblico.

“MVP” è un progetto nato e pensato per il club nella sua declinazione più hip hop, che fonde il background da ballerina dell’artista con le sue doti da rapper, definendo un proprio stile unico e originale. Le produzioni, curate da Milano Mobster, spaziano dal rap club anni ‘2000 ad influenze francesi, dal baile funk fino ad arrivare alla Jersey, trasportando l’ascoltatore in un vortice di suoni diversi. L’EP rappresenta il viaggio all’interno del mondo di Jelecrois, il cui titolo è in primis rivolto a sé stessa: dare il meglio ogni giorno per arrivare ad essere la migliore in campo.

Jelecrois è una rapper classe 1999 di Napoli.

Appassionata fin da piccola del mondo hip hop, vi si è avvicinata con la danza e in particolare con la breakdance, che ha praticato fin dall’adolescenza. Nel lockdown quasi per caso si è ritrovata a scrivere i suoi primi testi, scoprendo la sua vocazione per il rap: a fine 2022 escono i suoi primi brani online, grazie ai quali inizia a farsi notare dagli addetti ai lavori. Nel 2023 pubblica i singoli “Give Me” e “Money”, prodotti da Big Fish con un tiro musicale da rap club anni ‘2000 e lavora su una serie di brani inediti che vedranno luce nel 2024 dopo la partecipazione a “Nuova Scena” su Netflix, in cui si classifica al secondo posto.

Il rap di Jelecrois è connotato da un flow veloce e pungente, atmosfere club legate al suo background da ballerina, senza mai perdere un tocco personale e riflessivo nelle sue liriche. Nei suoi live è accompagnata da dj e ballerini, proprio per unire la dimensione club della sua musica alla danza, rendendo i suoi show una vera e propria festa.