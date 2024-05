Le-One, chi è il rapper di Addo staje: la hit napoletana che spopola sui social

Da diversi mesi una canzone napoletana rimbalza da un social all'altro facendo registrare milioni di ascolti sulle piattaforme di musica in streaming e riproduzioni sui social: Addo staje è la hit del rapper Le-One, oltre 12,5 milioni di visualizzazioni solo su YouTube, dove il brano è tra i primi dieci in tendenza da due mesi ormai.

Le-One è un rapper classe 2003 di Nocera Inferiore, cittadina di circa 50mila abitanti in provincia di Salerno: si avvicina al mondo dell'Hip-hop da piccolo, attraverso i graffiti e lo skateboard, ma ben presto si appassiona al rap. A 13 anni, infatti, scrive le sue prime canzoni e inizia quel processo di crescita artistica che lo porta a pubblicare “Addo staje”.

«La canzone è nata per gioco, l'ho scritta in 20 minuti e all'inizio non era neanche previsto che uscisse» confessa il giovane rapper, il quale dice di non avere alcun modello di riferimento in ambito musicale, ma di ascoltare qualsiasi genere, dalla musica classica al rap.

Il singolo del giovane rapper, scritto tutto in lingua napoletana, ha così valicato i confini della Campania, sfruttando l'onda della Napoli-mania contemporanea, per imporsi ai giovani di tutta Italia, che non possono fare a meno, da Milano a Catania, di cantare le barre napoletane di Le-One.

«Nei prossimi mesi ci saranno sorprese ancora più belle di Addo staje, singoli, tanti featuring e probabilmente arriverà presto un album» assicura Le-One, che intanto continua a promuovere la sua musica dal vivo in giro per i club. «Bisogna solo aspettare un altro po' - dice - ma credetemi che ne varrà la pena» conclude il rapper.