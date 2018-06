«Napoli Napoli», la prima volta di Decibel Bellini con Jovine, Vincenzo Bles e Andrea Sannino

Venerdì 8 Giugno 2018, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È online da oggi su YouTube il videoclip ufficiale di Napoli Napoli, il primo singolo di Decibel Bellini, lo speaker dello stadio San Paolo, in distribuzione anche su Facebook e in tutti gli store digitali tra cui Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Apple Music e Google Play. Il nuovo progetto di Decibel Bellini, prodotto dalla casa discografica Sud in Sound, è un featuring con Jovine, Vincenzo Bles e Andrea Sannino, che hanno prestato la loro voce per il brano in un mix di sonorità reggae, pop e rap.Dalla prima all’ultima strofa, protagonista indiscussa della canzone è quella “terra del Vesuvio”, come Napoli viene indicata nel singolo, luogo bellissimo e accogliente dove il calcio è riuscito a tenere insieme l’eterogeneità di tutti i quartieri cittadini e le contraddizioni di chi la vive. Decibel Bellini si è ispirato ai cori delle curve del San Paolo che hanno accompagnato le vittorie della squadra azzurra, declinando il canto dei tifosi a un vero e proprio inno dedicato all’intera città di Napoli, quella dei bambini che fanno sogni di cuoio, di chi corre, lotta e si ribella per superare gli ostacoli e inseguire i propri obiettivi.