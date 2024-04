Vale LP, il primo album “Guagliona” fuori il 17 maggio

Sarà disponibile dal 17 maggio sulle piattaforme digitali e dal 24 maggio in versione CD e vinile (entrambe le versioni autografate) “Guagliona” (da oggi in preorder e presave), il primo album di inediti di Vale LP, la giovane cantautrice napoletana che si è fatta conoscere in questi ultimi anni grazie ad una serie di singoli ed esperienze trasversali tra Tv e concerti.

Dal disco è tratto il primo singolo “Fortuna”, disponibile dal 23 aprile in digitale e per la programmazione radiofonica.

In un flusso di coscienza, Vale LP ha cercato di raccontare “Fortuna”, un brano fatto di mille aspetti e piani di narrazione, dalla leggerezza alla superstizione ad aspetti più intimisti: «Spesso noi esseri umani vogliamo capire tutto, per forza, per poter dare una spiegazione a quello che succede.

Accade così anche nei rapporti, senza rendersi conto che non è possibile ricondurre tutto ad una spiegazione razionale perché ognuno di noi ha mondi interiori che spesso non si possono spiegare a parole agli altri, in fondo siamo pieni di contraddizioni».

«Per me la fortuna è legata a doppio filo al coraggio – aggiunge Vale LP - la fortuna è il nostro disegno e il nostro coraggio è quello che fa la nostra fortuna».