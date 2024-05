Napoli, “Radio Italia Live - il Concerto”: Annalisa, Elodie, Tananai, Angelina Mango, Irama e Rose Villain a Piazza del Plebiscito

Napoli continua nel segno della musica. È stato presentato alle 12:30, in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo, “Radio Italia Live - il Concerto”. L’evento gratuito per la prima volta in programma a Napoli sarà in piazza del Plebiscito, il 27 giugno. Sul palco in città si esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, gli Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai. Il cast è appena stato svelato nella conferenza stampa di oggi. Ospite d'eccezione nelle sale del Comune, Alessandra Amoroso.

«La scelta di portare a Napoli il “Radio Italia Live - il Concerto”, ‒ ha commentato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ‒ testimonia ancora di più la centralità della nostra città rispetto alla musica, all'immagine, al brand vincente che si sta dimostrando.

Questo è un evento gratuito tra i più importanti e con un cast stellare. Noi avremo una grande serata di musica che poi sarà anche in televisione, un ulteriore bel messaggio che parte da Napoli. Un bel regalo alla città e ai napoletani che potranno godersi una serata di musica gratuita con i più grandi artisti del momento».

«Abbiamo scelto Napoli perché Napoli è nel nostro cuore, perché abbiamo molti amici a Napoli, ‒ ha dichiarato Mario Volanti, presidente e fondatore di Radio Italia ‒ e perché oltre ad essere una città meravigliosa, la musica italiana forse ancor prima che in Italia nasce proprio a Napoli. Sarà un grande show, divertimento, tanta musica e coinvolgimento da parte delle persone. Siamo arrivati alla 16a edizione del concerto e il comune denominatore è tanta gente in piazza contenta di essere lì, di vivere il momento e cantare con gli artisti sul palco.

Tutto questo con una grande orchestra! Questo è l'unico evento veramente live con quella che abbbiamo battezzato l'anno scorso come Radio Italia Live Orchestra. Vengono riarrangiati tutti i brani che verranno eseguiti sul palco. 12 artisti, 3 brani ciascuno in piazza del Plebiscito, 36 riarrangiamenti per una orchestra sinfonica. Tutto da preparare in tempi stretti, abbiamo solo un paio di giorni per poter provare sul palco».

«Radio Italia arriva a Napoli, ‒ ha concluso Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'industria musicale e dell'audiovisivo ‒ e questa è una ulteriore conferma del successo del progetto del sindaco di Napoli, “Napoli Città della Musica”. Un grandissimo evento con tantissimi artisti, 12 top artist, come si suol dire. Prima volta a Napoli e Radio Italia ha scelto di partecipare al progetto e ha scelto di farlo restituendo qualcosa anche alla città. Verrà fatta della beneficenza per il Santobono Pausilipon. Un momento di musica e di grande interazione con tutta la città. Tutti questi eventi, inoltre, portano migliaia e migliaia di persone in città. La musica attrae turisti, questa anche è industria culturale».

La conduzione dello spettacolo sarà affidata a Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi.

A introdurre tutti gli artisti sarà Luca Ward, mentre toccherà a Saturnino eseguire dal vivo la nuova sigla iniziale dell’evento. Per assistere al concerto gratuito basterà accreditarsi sul sito radioitalia.it dal 21 giugno.

L’evento servirà anche a sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon con una raccolta fondi il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.