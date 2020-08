Napoli, il rap-trap di Siciliano: «Gomorra? Stereotipo come la pizza»

LEGGI ANCHE

Classe 2002, da Secondigliano:, con Geolier, che ha appena un paio di anni più di lui e le sue stesse origini, ha (ri)portato il napoletano in classifica, ha trasformato il dialetto nell'hype rap-trap del momento. Detta così potrebbe sembrare solo una moda, e magari lo sarà, e magari ha aggiunto finora poco alla lingua di Di Giacomo e Bonagura, ma è una storia importante, nell'Italietta che non ha saputo passare alla radio, nel momento giusto, Pino Daniele o gli Almamegretta, mentre ora non c'è singolo del momento senza qualche parolina o un «feat» verace. Nicola oggi tira fuori il suo primo album, «Napoli 51: primo contatto» (Sony), che presenta stasera al Soraya beach di Marina di Camerota.«Mi sento un alieno, il mio hip hop è pieno di riferimenti, nei testi e nel sound, alla fantascienza, per cui ho portato nella mia città la famigerata Area 51. E racconto una Napoli che, se non è futuribile, di sicuro non è costretta su vecchie e nuove oleografie».«Proprio così. Io sono nato a Secondigliano, ho trovato il successo con P' Secondigliano, ma l'italiano medio, ormai anche il napoletano medio, crede che il mio quartiere sia quello di Genny Savastano e di Ciro l'Immortale. O sistema ci sta, ma io ho incontrato più brave persone che malamente».«Ma non sono violente, se non in qualche immagine. Faccio rap dal 2011, folgorato come tanti di noi dalla poesia cruda dei Co'Sang: Chi more pe'mme ha fatto nascere più artisti rap che bambini una canzone di Nino D'Angelo al tempo del caschetto».«Mio padre mi ha aperto le orecchie e fatto ascoltare di tutto. Ho iniziato con D'Angelo, con Mario Merola, poi è arrivato il rap».«Sono un ragazzo, quante esperienze di strada posso avere? E perché non dovrei cantare le ragazze, l'amore, le delusioni e le illusioni di un rapporto?».«Il primo è un fratello, un'altra delle voci importanti del rap newpolitano, le altre due sono promesse milanesi. Sto imparando a guardare oltre il mio naso. E poi c'è la modella e cantante Clara Soccini. Ho prodotto io i beat, tranne quelli di Sole (2nd Roof) e Garfield (Andry the Hitmaker)».«Ma è una canzone d'amore, c'è il contrasto tra uno scugnizzo che pensa solo alla vitalità disperata quotidiana e una lei che tiene a capa solo pe' fa'ammore».«No, devo fare nuovi numeri, devo capire e far capire chi sono, ho scritto il disco in gran parte durante il lockdown, con una concentrazione disperata».«Perché racconta me e il disco, sto bene con il sole, con il calore, quando la situazione si fa rovente».«Capita, ad esempio nella mia strofa in Passo dopo passo, di Mida. Ma non rinuncio alla mia lingua, suona meglio e mi spiego meglio usandola».«Sa di Co'Sang, di radici. Dal sole al vento, alla barca che non c'è, per dire ancora di ragazze, di amici».«Ma è scritta durante la clausura, quando ci si sentiva e vedeva senza incontrarsi, senza toccarsi. È un modo per dire, quando serve davvero: ti mando il cuore a casa».«Abbiamo fatto un pezzo funky trap, senza pensieri, purissimo pariamento».«Sì, penso a quando, a 15 anni, stavo a scuola e non è che brillassi molto secondo i miei insegnanti. Oggi la gente inizia a fermarmi per strada. Tutto è iniziato con P' Secondigliano, ma so che tutto può finire com'è iniziato. Ci sono alte e basse maree».«Preferisco imparare a nuotare».