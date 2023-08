Napoli remixa Londra: United Dj’s of Europe

In uscita tra pochissimi giorni (esattamente l’11 Agosto) una release musicale anglo-partenopea di rango.

Fat Boy Slim: chi non ricorda “Right here, right now” e quel videoclip iconico e avangarde?

Dietro il noto pseudonimo c’è Norman Cook altrimenti detto The BPA (acronimo di The Brigthon Port Authority), dj, produttore e beatmaker che a fine anni ’90 dal Regno Unito ha conquistato il globo col suo lavoro musicale e l’inconfondibile stile del “big beat” tra hip hop, r&b, rock e breakbeat sull’onda dei Chemical Brothers o i Prodigy.

Alex Colle, produttore e popolare dj delle notti non-solo-partenopee, in forza a Radio Ibiza, ha conosciuto e rimixato già in passato alcune storiche track di Cook al punto da stabilire una bella amicizia e un’entusiastica corrispondenza che ha puntualmente rimpinguato il flycase e le playlist del celebre dj britannico.

«Norman supporta già da anni i miei brani - racconta Colle - s’innamorò prima della mia “Get up, get down, get funky, get loose” e poi di “Ridet it”, che ha suonato ovunque in giro per il mondo, dando gran visibilià al mio lavoro.

Essendo suo grande fan fin dagli anni 90, ho diversi suoi brani in vinile. Tra questi suono da circa vent’anni la storica “Sex on the streets” siglata Pizzaman. L’'anno scorso ho pensato di rivisitarla nella mia chiave new beat e quando mesi dopo gliel’ho proposta è impazzito al punto da proporla ufficialmente sotto la sua etichetta Southern Fried Records».

«Sex on the Streets è un brano del 1995 – replica Norman Cook – un crescendo di euforia da bubblegum progettato per titillare i dancefloor e i programmi radio. Nei 28 anni da quando l’ho realizzata raramente l’ho ripensata, finchè un giorno il mio amico Alex, i cui brani ho stra-passato nei djset delle mie ultime estati, m’ha inviato la sua reinterpretazione: sono rimasto sorpreso ed entusiasta per l’iniezione di giubilo e leggerezza del suo stile ultramoderno»

Così Pizzaman (ennesimo anzi primo nickname di Cook) & Lexa Hill (quello di Alex Colle) si sono uniti nelle nuova “Sex on the streets”: successo anni ’90 del primo in un riedit contemporaneo del secondo.

È proprio il caso di dire: stay tuned!