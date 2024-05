Vale LP, venerdì 17 maggio fuori il suo primo album: “Guagliona”

Sarà disponibile da domani venerdì 17 maggio su tutte le piattaforme digitali “Guagliona” il primo album di inediti di Vale LP, la giovane cantautrice napoletana che si è fatta conoscere in questi ultimi anni grazie ad una serie di singoli ed esperienze trasversali tra Tv e concerti, tra cui la partecipazione al concertone del Primo Maggio di Roma dove neppure la pioggia battente è riuscita a spegnere la sua energia vulcanica.

La versione CD autografato e la versione vinile autografato usciranno venerdì 24 maggio e sono già disponibili per il preorder (etichetta Sugar Music).

“Guagliona” è un viaggio nel mondo di Vale LP che con le sue parole va al cuore più vivo e caldo delle cose affrontando le tematiche e gli interrogativi di una giovane ragazza di 24 anni in modo mai banale e così l’amicizia, l’amore, la famiglia, il desiderio di realizzazione e del fuoco ardente della musica trovano nelle parole di Valentina Sanseverino una nuova prospettiva di racconto.

Questa attitudine all’ascoltarsi, il riflettere su sé stessi e sulla vita ed esprimere senza sovrastrutture il proprio essere si rispecchiano anche nel groove che trascina l’ascoltatore lungo le 13 tracce che compongono l’album.

Questa energia pulsante è quella che abbiamo già assaggiato in “Fortuna”, il singolo che ha anticipato l’album “Guagliona” (brano che Vale LP ha presentato per la prima volta dal vivo sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma).

Che Vale LP sia una persona e un'artista autentica lo dimostra anche il video di “Fortuna” dove sceglie di non vestirsi e travestirsi (nonostante ormai siamo tutti abituati a giudicare un libro dalla sua copertina) ma lascia che sia la canzone a parlare portando sullo schermo la sua semplicità non scontata e utilizzando quel mezzo anche per parlare di altri e non solo di se. E così troviamo una giovane ragazza che scopa e secchio in mano pulisce gli spogliatoi di una squadra di calcio femminile (Le Diablite della Us Orione Asd) senza trucco, senza alta moda o messe in scena tipiche dei videoclip degli ultimi anni. Il suo è neorealismo usato per raccontare un paese che forse molti vorrebbero nascondere dietro i filtri di Instagram.

“Guagliona” è interamente prodotto da Cali Low - affiancato da Le Isole (“Dolce Cattiva Drogata” e “Tempo libero”), Winnie De Puta (“Ma che teng a verè”) e da Fractae (“Malumore”) - mixato da Raffaele “Raffa” Stefani e il mastering è affidato a Andrea “Bernie” De Bernardi.