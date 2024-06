Dodici ore di musica e parole, 45 artisti sul palco, 12.000 spettatori previsti per la no stop «Napolindie», in scena dalle 12 alle 24 all’arena del Flava Beach (ingresso 10 euro in prevendita su Exceed), un evento che guarda allo stile «Jova beach» del quale condivide la location sul litorale di Castel Volturno. Ma che potrebbe ricordare un po' anche il «Be-in» di tanti anni fa.

Un festival sulla musica pop verace del presente e del futuro, ideato e organizzato da Lello Ferrillo insieme a Gianni Simioli, che ne cura anche la direzione artistica. Headliner Enzo Avitabile e i Bottari che chiuderanno la serata con una «Soul express» cantata a più voci assieme ad alcuni dei giovani protagonisti.

Sul palco anche scrittori come Erri De Luca e la giovane rivelazione Sabrina Efionayi, oltre allo stand up comedian Vincenzo Comunale. «Lo scorso anno erano oltre 10.000 e hanno dato il benvenuto al format che quest’anno propone la sua seconda edizione, dando più spazio ai libri con il coinvolgimento dell’Associazione culturale Port’Alba e gli stand gratuiti per le librerie che vorranno essere presenti al festival», sottolinea Gianni Simioli, che poi snocciola il cast che tiene insieme mainstream e proposte più curiose, veterani ed esordienti, quasi famosi e assoluti carneadi, cantautori e rapper: Roberto Colella, Dario Sansone ensemble, Jelecrois, il supergruppo hip hop Sangue Mostro, Maldestro, Dada’ Ste, Giovanni Block, Blue Stuff, Gabriele Esposito, Angelo Cioffi, Greg Rega, Marcello Coleman, Simona Boo, Briganti, Raffica, Officina 011, The Funkin’ Machine, Veronica Simioli, Totò Poetry Culture, Dario Cuomo, Rayo, Federico Di Napoli, Vesuviano, La Femelle, Tartaglia Aneuro, Jovine, Peppoh, Ganzo, Ezeeo, Settembre, Aldolà Chivalà, Squallidor, Napoleone, Denè, Giona, Bles, ’O Iank, Failure, NLR, Kamaak.

«L’idea nasce negli anni del megaconcerto di Jovanotti a Castel Volturno», aggiunge Simioli, «avevamo in mente da tempo un grande festival con sul palco tanti artisti napoletani di tutte le generazioni e con Lello Ferrillo ci è apparso naturale valorizzare la spiaggia del Flava Beach, una location pazzesca, attrezzata e immersa nella natura. Per la prima edizione saremmo stati felicissimi di avere 4-5.000 persone, invece ce ne siamo ritrovate più del doppio. E, allora, eccoci qui con un’edizione ancora più ricca».

Non solo musica, vista la presenza dei talk con Erri De Luca e Sabrina Efionayi. «Lui parlerà anche del suo nuovo libro, Discorso per un amico. Lei è una delle scrittrici-rivelazione, 22 anni, una ragazza di madre biologica nigeriana costretta per indigenza a darla in adozione a una donna napoletana. E da Castel Volturno vengono anche Ste, che faceva la cameriera in un locale della zona, e i cestisti della Tam Tam di Antonelli».

In programma anche un ricordo di Massimo Troisi a 30 anni dalla scomparsa: «Il 4 giugno ricorrerà questo anniversario e lo ricorderemo parlando ovviamente anche di Pino Daniele, cui era legato a filo doppio. E gli attori della serie Netflix, “Briganti”, leggeranno testi e poesie. E non potrà mancare un ricordo di Miriam Makeba, “Mama Africa”, che morì per infarto nel 2008 proprio dopo il concerto a Castelvolturno contro la camorra che aveva ucciso 6 giovani immigrati. A lei Simona Boo dedicherà una speciale versione di “Pata pata”.