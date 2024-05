Napolidindie all'Arena del Flava con più di 12 ore di musica e i talk con Erri De Luca e Sabrina Efionayi

Più di 12 ore di musica e cultura in programma sabato 1 giugno, dalle 12 a mezzanotte e oltre, con Napolidindie, festival ideato e organizzato da Lello Ferrillo insieme a Gianni Simioli, che ne cura anche la direzione artistica.

Appuntamento all’Arena del Flava nell’area marina protetta del litorale di Castel Volturno, al Flava Beach (viale Dante Alighieri – Castel Volturno), dove lo scorso anno in 10.000 hanno dato il benvenuto al format che quest’anno propone la sua seconda edizione, dando più spazio ai libri con il coinvolgimento dell’Associazione culturale Port’Alba e stand gratuiti per le librerie che vorranno essere presenti al festival.

In programma i talk con uno dei personaggi più amati della cultura italiana Erri De Luca e con la giovane Sabrina Efionayi, napoletana afro-discendente che ha raccontato la sua storia nel libro «Addio, a domani» (Einaudi).

I loro interventi saranno inseriti in una scaletta piena di energia e caratterizzata da una line up che unisce artisti noti e artisti emergenti: Enzo Avitabile e i Bottari, Erri De Luca, Jelecrois, Dada’, Ste, Pino Daniele, Giovanni Block, Sabrina Efionay, Vincenzo Comunale, Blue Staff, Gabriele Esposito, Roberto Colella, Massimo Troisi, Dario Sansone Ensemble, Angelo Cioffi, Greg Rega, Marcello Coleman, Simona Boo, Miriam Makeba, Briganti, Raffica, Officina 011, Sangue Mostro, The Funkin’ Machine, Veronica Simioli, Totò Poetry Culture, Dario Cuomo, Rayo, Federico Di Napoli, Maldestro, Vesuviano, La Femelle, Tartaglia Aneuro, Jovine, Peppoh, Ganzo, Ezeeo, Settembre, Aldolà Chivalà, Squallidor, Napoleone, Denè, Giona, Bles, ’O Iank, Failure, NLR, Kamaak, Associazioni culturale Port’Alba. E sul palco di Napolindie ci saranno anche, le poesie, le parole, i messaggi e la musica di Pino Daniele, Massimo Troisi, Miriam Makebae arriveranno gli attori del cast di «Briganti», da poco arrivata tra le serie Netflix.

Napolindie è un grande evento reso possibile da una rete di partner. Insieme a Radio Marte, media partner Napolindie, ci sono Candizioland, Indiemen, Lido Scalzone, Teatro Hype e Venus. L’area food and drink sarà allestita e curata da Red Bull, Puok e ’A puteca d’a pizza.