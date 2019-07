Negramaro, Lele Spedicato torna a correre a un anno dall'emorragia cerebrale

Mercoledì 17 Luglio 2019, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 12:57

Una notizia che farà molto felici i fan dei Negramaro: il chitarrista Lele Spedicato, a meno di un anno dall'emorragia cerebrale che l'aveva colpito, oggi appare completamente ristabilito. Al punto da iscriversi, insieme all'inseparabile moglie Clio Evans, a Correre Galatina, una corsa competitiva di 9 km che si terrà domenica prossima.Ad annunciarlo è lo stesso Lele Spedicato su Instagram, che posa insieme alla moglie mentre indossa delle magliette personalizzate: «Test superato. Siamo pronti per la corsa del 21 luglio a Galatina. Pensare che solo dieci mesi fa tutto questo non si poteva nemmeno immaginare. Sarà sicuramente una grande festa dell’anima».Clio Evans, moglie di Lele Spedicato, ha anche aggiunto al post del marito un commento pieno d'amore: «Sempre al tuo fianco». Proprio come nei momenti più difficili, quelli del settembre scorso, quando le condizioni di Lele avevano preoccupato amici, familiari e fan dei Negramaro. Anche la pagina Facebook della Correre Galatina ha accolto con soddisfazione la presenza di Lele alla corsa: «Siamo felici di annunciare il primo #OSPITE di questa 10a Correre Galatina The party: il musicista Emanuele Spedicato dei Negramaro che ha scelto la nostra gara per ripartire alla grande…».