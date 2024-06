Giuliano Sangiorgi si sveglia, si affaccia dal balcone del suo albergo con vista su Castel dell’Ovo e... «Sono felice. Il mare mi cura, e l’idea di quello che stiamo per fare mi rende felice due volte».

I Negramaro aprono il loro tour sabato, 15 giugno, al Diego Armando Maradona.

«Non è uno stadio, ma un tempio. Per noi provinciali salentini Napoli era, anzi, è, capitale, non solo delle sue Sicilie, ma del miglior mondo possibile: invertendo la rotta che di solito da Nord si muove verso il Sud, partiamo dalla casa del D10s e di sua maestà Pino Daniele».

L’hai già suonato l’altra sera, in piazza del Plebiscito.

«Avevo postato un video sui social, Gigi D’Alessio se n’è accorto e mi ha invitato sul suo palco. Era la mia unica serata libera, ma come dirgli di no?, come non godersi l’abbraccio di quel pubblico straordinario?».

Prima Domenico Modugno, poi il Lazzaro Felice.

«Sì, siamo partiti dalla versione di “Meraviglioso” che abbiamo preparato per il nostro concerto, molto energica, io mi sono scatenato alla chitarra, lui al piano. Poi mi ha stuzzicato: sarà anche scontato, ma come fai a non farla “Napule è”?».

Torniamo a sabato: un omaggio al Nero a Metà scapperà anche allo stadio? Questo giro di concerti l’avete lanciato con un live improvvisato sotto casa sua.

«Uno solo? Ci saranno, innanzitutto, le voci dei ragazzi disagiati che ci ha presentato la Fondazione Pino Daniele: Alex, il figlio del cantautore, sta facendo un grande lavoro. E, a un certo punto, una di quelle voci si unirà ai Negramaro per cantare...».

Voglia di spoiler?

«Tanta: durante lo show vedrete e ascolterete il nostro futuro. Che, inizia da Napoli».

Un nuovo album in arrivo?

«Sì. C’è un disco bomba pronto per voi. E Napoli se ne accorgerà per prima. In Italia non si usa partire dal live per arrivare al disco, ma a noi piace assaje».

Spoileriamo ancora un po’?

«Ma sì, senza esagerare, però: il suono è un ritorno al futuro, il nostro passato prende il passaporto per il domani. Sul prato ci sarà una grande installazione artistica. E posso anticipare che Napoli c’entra molto con il nostro disco. Non solo perché questo cammino parte dal Maradona. Ma perché è anche in copertina: c’è un pezzo di Napoli, della sua storia, vedrete».

La curiosità cresce.

«Ne parliamo appena finito il tour. Adesso c’è la “Luna piena” da cantare, con tutte le nostre altre canzoni. Siamo la prima band italiana a entrare nello stadio. Non è tanto per il primato che lo dico, ma per l’emozione. Ogni volta che venivamo a suonare in città ci dicevamo che prima o poi dovevamo tentarlo lo stadio. A proposito: in hotel mi hanno dato una stanza molto speciale».

La 418?

«Sì, proprio quella: chi può dimenticare il video in cui Pino Daniele presenta a Massimo Troisi le note di “Quando”?. Pino per noi è un mito, per me è papà, cugino, fratello, la chitarra su cui ho imparato a suonare, le canzoni con cui ho imparato a suonare».

Torniamo al Maradona: ospiti?

«Aiello e Niccolò Fabi, con dei brani inediti».

Sono anche loro nel disco?

«Sì, altro spoiler».