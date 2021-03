Nicola Piovani si è vaccinato, l'annuncio su Twitter: «Prima dose»

Nicola Piovani si è vaccinato. E’ stato lo stesso Nicola Piovani a rendere nota la sua scelta attraverso un cinguettio del suo account Twitter: una condivisione social che arriva proprio dopo le polemiche per la temporanea sospensione del vaccino AstraZenenca.

NICOLA PIOVANI, LA PRIMA DOSE DEL VACCINO

Il Maestro Nicola Piovani ha postato su Twitter uno scatto che lo vede farsi somministrare la “prima dose”, come sottolinea nel tweet, di vaccino contro il Covid. La scelta della condivisione, proprio a seguito delle numerose polemiche e paure per la sospensione temporanea del prodotto AstraZeneca, sembra avere un chiaro significato di appoggio alla campagna vaccinale. D’altronde, come nota una follower, questa sul social è un’eccezione, dato che Nicola Piovani è molto riservato e non ama comparire in prima persona: “Grande maestro! – ha commentato una fan - Conoscendo il suo atteggiamento defilato immagino si sia fatto la foto per dare un messaggio. Apprezzo”.

