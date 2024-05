Toni Esposito e Musicanti, omaggio a Pino Daniele

Contaminazioni» si, ma dalle origini napoletane, anzi newpolitane. Perché affondano le radici in quella stagione - anni Settanta-Ottanta - in cui il neapolitan power cambiò le regole della musica, prima all’ombra del Vesuvio, poi nell’Italia tutta. E si chiama proprio «Contaminazioni» il concerto che Tony Esposito - che celebra il quarantennale del suo maggiore hit, «Kalimba de luna» - e l’ensemble di «Musicanti», il musical dedicato alle canzoni di Pino Daniele, proporranno giovedì 23 maggio a Roma, al teatro Olimpico. Il percussautore si esibirà in «Tribal classics», per raggiungere poi la band per un omaggio al repertorio del Nero a Metà.

Lo spettacolo gode del patrocinio della presidenza dell'Assemblea Capitolina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA