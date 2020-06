Nina Zilli ritorna con Nitro: «Schiacciacuore», il nuovo singolo dedicato a Madre Natura

Ultimo aggiornamento: 15:31

Nina Zilli ritorna con “Schiacciacuore”. La cantante torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo, in collaborazione con Nitro, membro della Machete Crew, uno dei maggiori esponenti della scena rap italiana che ha da poco rilasciato il nuovo album “GarbAge”. Il brano è già disponibile in presave e dalla Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno, sarà in rotazione radiofonica e presente su tutte le piattaforme digitali.Il brano è stato scritto durante il lockdown da emergenza coronavirus e oltre a essere una canzone d’amore, è metafora di una riflessione più profonda sulla relazione tra uomo e pianeta terra.Nina si trasforma in una Madre Natura “in tuta da ginnastica” che dialoga con gli esseri umani chiedendo di essere rispettata mentre Nitro, veste i panni dell'uomo che ammette, prendendo coscienza, le proprie colpe e si scusa per i suoi comportamenti.Schiacciacuore è il primo singolo di un nuovo progetto in uscita prossimamente, ed è anche il nome di una piantina, con un suo personale profilo Instagram, di cui Nina ha ripreso la crescita, attraverso una diretta streaming 24/7 su Youtube, dalla sua germinazione al suo fiorire il giorno dell'uscita del singolo.