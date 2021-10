Nino d'Angelo e il racconto della depressione a Domenica In: «Un giorno mi sono svegliato e ho visto mio figlio grande»

Nino D'Angelo, Ospite a Domenica In si racconta in una lunga intervista a Mara Venier. L'artista napoletano ripercorre la sua vita: dalle tappe più importanti della sua straordinaria carriera, fino ai momenti più difficili della sua vita privata, tra tutti quello vissuto in depressione.

Nino d'Angelo e la malattia: «Sono stato fermo per 4 anni»

Nino D'Angelo si lascia andare a Domenica In al racconto di uno dei momenti più difficili della sua vita, quello legato alla morte di sua mamma che lo ha portato a cadere in depressione. «Ho conosciuto la depressione, sono stato fermo 4 anni - racconta - non avevo più voglia di fare niente. La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare».

Di fondamentale aiuto durante la malattia, la vicinanza della sua famiglia e dei suoi amori, tra tutti quello di sua moglie Annamaria «Non mi ha mollato un secondo», racconta a Mara Venier. Ma un episodio in particolare sembrerebbe aver segnato una svolta durante quel difficile periodo: «Una mattina mi sono svegliato è ho visto mio figlio era grande e così dovevo io vivere per loro», rivela.

Nino D'Angelo e l'incontro con sua moglie Annamaria

L'artista racconta poi l'incontro con sua moglie Annamaria, conosciuta quando lei aveva appena 15 anni. I due si sono conosciuti grazie all'incontro tra Nino e il padre di lei: «Il maestro Gallo mi ha conosciuto e mi ha portato a casa sua io gli ho fatto uno sgarbo e mi sono innamorato di sua figlia», dice a Mara Venier.

Nel salotto di Rai1 Nino D'Angelo si esibisce poi in un brano dedicato a suo padre. «Parlavo sempre di mia mamma e mi sono detto, ma mio padre starà dicendo: "Ma mio figlio non parla mai di me?" e mi sono messo a scrivere», racconta.

