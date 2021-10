Nino D'Angelo, nuovo singolo “Voglio parlà sulo d'ammore” e album di inediti: ecco il videoclip

Da venerdì 1 ottobre sarà in radio e su tutte le piattaforme e gli store digitali “Voglio parlà sulo d’ammore”, il nuovo singolo di Nino D’Angelo che anticipa l’album di inediti “Il Poeta che non sa parlare” in uscita il 15 ottobre.

Fuori oggi anche il videoclip, che vede la regia di Tony D’Angelo, girato all’interno dell’ex carcere minorile Filangieri di Napoli.

«Non è stato facile scrivere di vita accanto alla paura di morire o di perdere improvvisamente una persona cara. Ma adesso sono qui con la speranza di dimenticare tutto questo. Un inno alla normalità che oggi è il desiderio più grande di ognuno di noi» il commento del cantante napoletano.

«Il Covid - continua D’Angelo parlando del brano - c’ha cambiato la vita per sempre e c’ha fatto capire di quanto possiamo essere provvisori. Si pensava che il post-lockdown ci avrebbe migliorato in termini umani, ma non so se andrà così veramente. È probabilmente il pezzo più politico dell’opera, credo che i governanti abbiano fatto parecchi errori negli ultimi anni».

Nel brano c’è volutamente un omaggio all’album “Terranera” (con la citazione della canzone “Jesce sole”) che quest’anno compie 20 anni.

“Il Poeta che non sa parlare” è un progetto unico che include anche un libro omonimo (edito da Baldini+Castoldi) in uscita il 14 ottobre e una tournée.