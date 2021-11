Nino D'Angelo: online il video del brano “Ammore è dà” interpretato insieme a otto cantanti napoletani

È online il video di “Ammore è dà”, una delle canzoni contenute nel nuovo album di Nino D’Angelo “Il Poeta che non sa parlare”, uscito lo scorso 15 ottobre. Il brano è una cover del 2012 che l’artista napoletano interpreta con 8 cantanti partenopei: Mavi Gagliardi, Livio Cori, Fabiana Martone, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Andrea Sannino, Milly Ascolese e Gianluca Capozzi.

«Non c’è amore più bello che dare “Ammore è quanno si cuntento ‘e ‘na carezza ca ‘he fatto, a chi ha fernuto ‘o curaggio”. Credo di avere messo insieme tante belle voci che si sono confrontante con quel che reputo un bel pezzo. Ci siamo fatti un regalo a vicenda», spiega Nino D’Angelo. Nella clip, ecco Nino e gli 8 cantanti che interpretano coralmente il pezzo, all’interno di uno studio di registrazione. La regia è di Luciano Filangieri.

“Il Poeta che non sa parlare” è un progetto che comprende non solo il disco, ma anche un libro di aneddoti di vita, uscito il 14 ottobre per Baldini+Castoldi, e un tour teatrale che prenderà il via a marzo e che toccherà tutta l’Italia.