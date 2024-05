Il 24 giugno 1917 D10s era ancora con noi e lo stadio napoletano si chiamava ancora San Paolo. Nino D’Angelo festeggiava i suoi primi sessant’anni tra i ragazzi della curva B.

Ora torna, il 29 giugno, questa volta con l’intero Diego Armando Maradona a disposizione: «Quasi il mio successo, invece di affievolirsi, sia esploso adesso, stia ancora crescendo. Mica lo capisco che cosa mi sta succedendo».

Già, Nino, che cosa ti/ci sta succedendo?

«Non lo so, dalla pandemia in poi mi sono scoperto di moda. Sarà che oggi sono tutti pazzi per gli anni Ottanta e guardano a quei suoni, quel look, che io ho vissuto in pieno».

Col caschetto.

«Sì, ci ho messo anni a sdoganarmi dall’etichetta snob di sottoprodotto popolare e a farmi apprezzare con il mio repertorio più sociale, impegnato, etnico ed adesso, anche il più colto dei miei fans vuole ascoltare cose come “’Nu jeans e ‘na maglietta” e “La discoteca”. Elisa dice che vedeva i miei film con la sorella, Ambra Angiolini canta i miei vecchi hit mentre va in bicicletta. Il tour di “Il poeta che non sa parlare” è stato lunghissimo e mi ha portato in spazi sempre più grandi, davanti a platee sempre più numerose. Sono cresciute le richieste dall’America, dall’Australia. E dalle 15.000 persone del 2017 siamo passati ai quasi 40.000 biglietti già venduti per questo show: resta qualcosa disponibile sul prato, per i più giovani, quelli che vogliono stare in piedi sotto il palco».

Che spettacolo vedremo? Il titolo dice «I miei meravigliosi anni Ottanta e... non solo!».

«Il titolo non mente: sarà una festa anni Ottanta, con quelle canzoni, quell’atmosfera, o, quantomeno, la nostalgia per quell’atmosfera: eravamo così giovani...».

Nel 2017 avesti sul palco Rocco Hunt, James Senese, Enzo Gragnaniello, Luche’, Serena Autieri, Maria Nazionale... Aspetti «friends» anche questa volta?

«No, l’hai detto: l’ho già fatto. E, poi, prima di me, tra stadio e piazza del Plebiscito, ci saranno così tanti concerti con ospiti che dovrei solo ripetermi. Però non escludo qualche sorpresa: se mi viene un’idea, se qualcuno ci vuole essere a tutti i costi... vedremo».

Intanto, da artista verace, che cosa pensi della tua Napoli piena di turisti, mai stata così sulla cresta dell’onda, trascinata da un’immagine vincente?

«Ne sono felicissimo: i problemi, diciamolo subito, non sono scomparsi e non dobbiamo mettere la polvere sotto il tappeto. La camorra, le ingiustizie, la mancanza di lavoro, le diseguaglianze sociali stanno tutte lì. Ma comm’è bella ‘sta città che tutti si mangiano con gli occhi, che ogni giorno sta nei telegiornali non per la cronaca nera, ma per la sua cultura, per la sua lingua. Oggi tutti vogliono essere napoletani, cantare in napoletano: perdoniamoli quando non lo fanno bene, per decenni “napoletano” era un insulto, lo so bene io che ho scritto “’Nu napoletano” proprio per tentare di capovolgere gli stereotipi, per combattere il razzismo leghista».

Dialetto e canzone vanno di nuovo a braccetto sul mercato nazionale.

«E, di nuovo, ne sono orgoglioso. Anche se circola un dialetto contaminato, modernizzato, influenzato dal salernitano, dall’avellinese, dalla scrittura digitale. E, più dei versi, conta il suono: gli ultimi poeti sono in crisi, i produttori migliori vivono un momento d’oro. Non è una critica, ho sempre detto che dietro un successo deve per forza esserci qualcosa di serio. Ma tra un brano hip hop - e io pure ho frequentato il genere con decenni di anticipo, si pensi a «’O rap ‘e Tano» - e “La donna cannone” io scelgo sempre quest’ultima. Forse sono l’ultimo cantante napoletano all’antica».

E sì che quando sei arrivato sulla scena hai dato l’avvio alla rivoluzione neomelodica.

«Ma ero figlio della stagione precedente, dei Merola, dei Mauro, dei Trevi. E lo riconoscevo, anche se cercavo suoni più pop e più giovani. Quante stagioni, quante storie».

Le hai raccontate già nei tuoi libri quelle storie, a quando un docufilm?

«No comment, ne parliamo dopo il Maradona, dai».

Così sarà, intanto, però, i primi ciak sono stata battuti, dietro la macchina da ripresa, a raccontare «l’ignorante intelligente», suo figlio, Toni D’Angelo.