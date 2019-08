Jovanotti la chiama sul palco: selfie e show di Benny Pilato al concerto di Lorenzo

Mercoledì 14 Agosto 2019, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 14:59

Policoro, concerto di Jovanotti . "On the beach", come le altre date dell'innovativo Tour di Lorenzo . Tante adolescenti nel pubblico, tra di loro una 14enne “speciale”:, la baby prodigio del nuoto azzurro, argento nei 50 rana ai recenti Mondiali di Gwangju "Jova" lo sa e non resiste alla tentazione. Nel mezzo del concerto la chiama sul palco. Benedetta sembra imbarazzatissima, ma poi si scioglie e chiede aun selfie con tutto il pubblico a fare da sfondo. Finisce in un boato di applausi. E poi, come da tradizione, viene tutto documentato sui social dalla stessa Benny, con foto e video. Ma non finisce qui perché Lorenzo, taggato nelle foto da Benedetta, risponde ancora su. «Sei fantastica ragazza!!!!! Hai visto che accogliienza a Policoro? Facci sognare e sogna forte anche tu! Brava!», il messagio di Jovanotti.