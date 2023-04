Era il 2 gennaio 2013 quando «Il Mattino» salutava «il primo disco importante napoletano» di quell'anno, «una promessa da tempo attesa, già segnalata come uno degli esperimenti più interessanti di rilettura elettronica della nostra tradizione: il debutto del Tesoro di San Gennaro, nome del gruppo e titolo dell'album. Da allora Salvio Vassallo (mente, produttore e uomo-macchina) e Valentina Gaudini (voce e donna-cuore) hanno applicato i loro procedimenti di «futuro antico» alle folksong di Berio e le arie e i lamenti di Monteverdi, promettendo sempre un secondo episodio di quel lavoro seminale. Un bis finito da tempo, rivisto, corretto, cancellato, riaperto, rifinito, finalmente pronto dieci anni dopo: «Amore e guerra» (Soundfly) uscirà il 14 aprile sulle piattaforme digitali, su cd e, in tiratura limitata, su nastro «reel to reel», come gli audiofili retromodernisti pretendono.

Ancora una volta, sia pur meno sorprendente che all'esordio, l'ascolto è di quelli importanti: prendete la Nccp e fatela incontrare con la trance music, immaginate Roberto De Simone in versione electro, godetevi l'allure della «Gatta Cenerentola» in versione house psichedelica, portate Cimarosa a un rave, declinate Sergio Bruni in chiave trip hop, regalate un contenuto verace ad una algida programmazione di concerti «colti».

Sul confine delle musiche (im)possibili Salvio e Valentina, coppia nell'arte e nella vita, mettono in scena le otto canzoni scelte con una drammaturgia scarnificata che ricorda quella dei primi film muti di Elvira Notari, con una teatralità che porta la world music al confine della tecnologia.

Un progetto trasversale, inclusivo, impuro per scelta, bastardo per destino, crossover per dirla all'inglese, che gioca con gli archetipi fondanti di un suono, di un'identità culturale, per smentirli, farli giacere col diavolo, col nemico, con l'amante più godurioso che possa esistere. Perchè la «Serenata di Pulcinella», la «Karmagnola» sanfedista (il «k» è una novità), la preghiera duecentesca di «Jesce sole», la «Tarantella del Gargano», «'A capa d''o cane» ovvero la «Tarantella (Oi mamma ca mo vene)» della Nuova Compagnia di Canto Popolare, dal cui repertorio arriva anche l'inno a luci rosse antisabaudo di «Italiella», finora potevamo immaginarli eseguiti solo e soltanto con strumenti acustici, magari d'epoca, ma adesso sembrano nati per l'elaborazione digitale, per l'incrocio tra melodie di ieri e tecno-ritmi del domani.

Vassallo parla di un «grido lucido e rotondo dal petto gonfio» della Napoli del Terzo Millennio, di un «un viaggio condotto attraverso la tradizione antica e ricchissima di una città troppo spesso raccontata nell'evidenza più superficiale del suo folclore. Nascere e vivere a Napoli significa necessariamente misurarsi con la storia che trasuda densa e incessante dai vicoli della città e perfino letteralmente dal sottosuolo, ventre misterioso di una storia sotterranea, che pure esiste e resiste. Resistere. Ed esistere. Tra l'eredità della tradizione e l'urgenza della modernità. Tra il fuoco e l'acqua. Tra l'immagine mondiale di sé e l'essenza di sé. Contenendoli tutti, tra questi estremi si fanno largo come in un amplesso sonoro e carnale le voci e i ritmi di questo disco, disegnando l'ultimo tratto di una parabola che affonda le sue origini storiche nella canzone del milleduecento e procede via via nei secoli, tra influenze e dominazioni straniere».

La musica barocca si fa musica contemporanea, o forse accade il contrario. La musica etnica va in discoteca. Il suono di Napoli, che poi «è» la sua immagine, rifiuta qualsiasi stereotipo e cristallizzazione, torna anarchico racconto del presente, anche grazie a un manipolo di straordinari musicisti e a un salto spaziotemporale che ci porta sino al Renato Carosone di «Pigliate na pastiglia» ed al Sergio Bruni di «Na' bruna», che arrivano ai confini del teatro dell'assurdo e del suono trap.

Play it loud direbbero gli inglesi. E ballatelo ancora più forte. Anzi: abballate cchiù forte.