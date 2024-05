Il titolo, «Fra»? È gergo giovanile partenopeo, sta per «fratello», «bro», per il romanesco «frate». Ma sta anche per Francesco, il suo primogenito («siamo a quota sei figli, ma mi fermo, non supero il record di Mario Biondi»), a cui è dedicata la title track.

Ed è anche una preposizione: dopo «Buongiorno», il disco di hit riletti con il contingente rap newpolitano, doveva venire un secondo disco simile, ma in salsa italiana. «Non ho avuto tempo, e così è venuto fuori un album di dieci canzoni, nuove e rimanipolate, da mettere “fra” quello di prima e quello che verrà».

«Fra» sarà la ciliegina sulla torta degli otto sold out in piazza del Plebiscito. E poi del tour estivo. Nel disco ci sono Guè, Geolier e Clementino per rileggere «Non mollare mai». Elodie ed Ernia per «Io vorrei», tuo figlio Lda per «Il primo appuntamento», Alessandra Amoroso per «Un cuore malato». Ci saranno anche loro al Plebiscito?

«Sì. Non avevo bisogno di fare qualcosa di nuovo per vendere biglietti, ma sentivo di doverlo a chi mi segue. Registreremo con loro il 7 e 8 giugno, per andare in onda, ancora una volta su Raiuno, il 13».

E nelle altre serate?

«Chi vuole e può resta. Altrimenti la platea dovrà... accontentarsi di me. E di chi altro vorrà raggiungermi: gli ospiti, del disco, come degli show, sono tutti miei fra... telli».

All’elenco manca il nome della voce femminile di «Nu dispietto».

«Ci sarà anche lei, ma solo sul palco scoprirete chi è».

Dal «Segreto di Liberato» al segreto di D’Alessio. Quello che di sicuro non è un segreto è la tua intesa con Geolier.

«C’è un filo rosso che collega Merola a D’Alessio a Geolier, passando per Carosone e Daniele. Emanuele è un talentone, ci siamo visti per stare un po’ assieme ed è nata “Senza tucca’”: nel videoclip animato lui ed io voliamo, in motocicletta, su una Napoli futuristica».

Napoli, e la sua canzone, sono al centro di un’attenzione straordinaria.

«Si, e ne sono fiero, anche se ho paura per il terremoto, per la mia terra così fragile, oltre che bella ed orgogliosa. Dopo decenni di narrazioni negative, o oleografiche, o snobistiche, oggi si è visto che Napoli tiene insieme gli opposti, è quella dell’unione e non della separazione. E il nostro dialetto, anzi la nostra lingua, è tornata ad essere la lingua della canzone, come ai tempi di Di Giacomo e Bovio. Nessun paragone, sia chiaro, ma oggi tutti vogliono cantare in napoletano, chi lo capisce e anche chi non lo capisce, ma si accontenta del sound. Il napoletano, come l’inglese, suona molto meglio dell’italiano».

Perché tutto questo succede solo adesso?

«Perché i ragazzi hanno rivoluzionato il suono. Lo ha fatto anche Pino Daniele, ma lo chiamavano ribelle. Lo abbiamo fatto anche Nino D’Angelo ed io, ma ci hanno chiamati neomelodici. Ora lo fanno Geolier e mille altri, ma, proprio come fece Carosone, sono in sintonia con il suono giovanile internazionale del momento, sono la voce del presente che vede il futuro».

Una moda passeggera?

«Non credo: al mio primo Sanremo, 24 anni fa, mi chiesero di togliere una frase in dialetto dalla mia canzone. Oggi magari me lo chiederebbero».

A proposito del Festival: torni all’Ariston come co-conduttore per una sera?

«No, sarò in tour, ma augurissimi a Carlo Conti».



Fa impressione il tributo di devozione che ti portano i tre «feater» di «Non mollare mai». «Piazza Plebiscito è il mio film preferito, quello che al cinema non è mai uscito», rappa Guè, il veterano venuto da Milano. «I sani agiscono, gli infami ballano. Arrivo come Gigi, da solo, in un attimo, non mollare mai, accelera il battito», rilancia Clementino. «Io io nun vulesse rinascere a nisciuna parte ca nunn’è addo’ so nato. Io nunn’aggia molla’ mai pecchè, nun sia maje, deludesse n’intera città», canta Geolier.

«Averli messi insieme dentro una canzone del 2002 dà il senso di che cosa sia Napoli oggi. Allora ero discriminato, oggi intorno a me c’è l’unione che fa la forza».

Ps. Ieri a Napoli sono apparsi manifesti che annunciavano un concerto di Elodie al Maradona nel 2025. Non è una fake new: data prenotata il 12 giugno, potrà fra’ Gigi non esserci?