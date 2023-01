Livio Cori, esce il nuovo Ep «Solidago»

Il terzo Ep di Livio Cori, fuori oggi 13 gennaio su tutte le piattaforme digitali, con la sua etichetta Magma e distribuito da Believe. Scritto interamente dallo stesso Livio e prodotto insieme ad Eitaway. «Solidago» è un Ep dalle sonorità alternative R&B oscure che racconta gli stati d’animo successivi alla fine di una storia d’amore e il difficile percorso per lasciarsela alle spalle, un Ep diciamo terapeutico volto alla guarigione di un cuore dolorante»

«E’ sicuramente il più intimo dei mei ep, potrei definirlo terapeutico, l’ho fatto più per seguire una mia esigenza che una discografia o magari per chi lo ascolterà, scriverlo è stato un vero bene per me.» Non a caso il nome scelto «Solidago» e’ riconducibile ad una pianta perenne che si fa apprezzare per la splendida fioritura, ma anche per le sue proprietà benefiche: una pianta curativa antinfiammatorie che deriva dal latino: rafforzare, consolidare, guarire. L’Ep contiene oltre al singolo d’apertura, Sulo Pe Chella, uscito lo scorso 13 dicembre i seguenti brani: Scinne, Nun M’Annammoro, Tutte Le Parole e infine Niente A Ce Dicere. La produzione musicale ed artistica di questo EP è curata dallo stesso Livio Cori insieme al chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway.