Dalise: «La primavera avanza, ma bisogna restare a casa»

La giovane cantante, originaria di San Felice a Cancello, già vincitrice del Festival di Castrocaro, con partecipazione a diversi talent come la prima edizione di X Factor e a "The Voice" of Italy, scelta dal mitico Al Bano, lancia il suo appello a restare in casa. Ovviamente lo fa nel modo a lei preferito: cantando.«E' un momento serio e difficile - dichiara Dalise - niente va sottovalutato. Nemmeno una risata. Dedicatela a tutti i vostri amici che non la smettono di uscire quando pare a loro».Dalise ha scelto un titolo significativo e provocatorio al brano: "Esci". Provocatorio, perché mentre «La primavera avanza - dice cantando - e vederla avanzare, ti viene forte la voglia di uscire, ma non si può e non si deve». Significativa, perché ognuno cerca di fare la sua parte e sensibilizzare le persone intorno. «Bisogna restare a casa - continua Dalise - è un momento complicato».Intanto, anche lei costretta in quarantena si prepara all'uscita del nuovo Extended Play su iTunes, che «Uscirà non appena usciremo tutti - conclude con ironia la giovane cantante - ma nel frattempo restiamo tutti a casa, mi raccomando».