«È colpa mia», il nuovo singolo di Ortel fuori ora su tutte le piattaforme digitali

Ortel porta ora sulle piattaforme il suo nuovo brano «È colpa mia» (Edizioni: SaveMyCopyRights), di cui ha scritto parole e musica, arrangiato da Alfredo Giordano Orsini (Ermes) e prodotto insieme a Luigi Scialdone e Luca De Gregorio, che ha anche curato mix e master.

«“È colpa mia” è la sintesi perfetta di ció che mi capita sempre: trovarmi in situazioni scomode e uscirne colpevole o coinvolto, anche se non ho fatto nulla. Fa ridere, ma anche riflettere – racconta Ortel –. “Il carillon che suona sempre” è un regalo che dovevo fare a una persona ed è un concetto divertente, perché è proprio quella cosa che aiuta la gente a dormire, ma solo l’idea di quell’oggetto a me teneva sveglio. Il brano è parte dei miei racconti in chiave ironica, un sapore tutto nuovo, mai esplorato, ma trovato alla perfezione grazie all’aiuto, in prima battuta di Alfredo Giordano Orsini (Ermes) e poi in studio con Luca De Gregorio e Luigi Scialdone. Siamo riusciti a trovare il giusto “vestito su misura” per questa canzone».

ORTEL

Nato a Napoli, il 25 agosto 2001, Ortel, all’anagrafe Oreste de Divitiis, ha iniziato a studiare percussioni e batteria all’età di 4 anni, proseguendo fino a 15 anni, quando inizia a scoprire la meraviglia del pianoforte, strumento che impara a suonare da autodidatta. Agli strumenti unisce la voce, studiando con lo zio Massimo de Divitiis (solista dei Neri per Caso). A gennaio 2020, il suo esordio sulle piattaforme digitali con “Sguardi”. Nello stesso anno, arrivano “Ricordi” e “Pausa”. Nel 2021 esce il primo EP “Libero” composto da sei brani “La tua preferita”, “Fredde certezze”, “Genio”, “Al momento no”, “Nevica”, “La ragazza misteriosa”. Un anno particolarmente produttivo il 2021 per Ortel che esce anche con i singoli “Quel bellissimo difetto” e “Nostalgia”. Nel 2022 arriva “11 agosto” e il 2023 si apre con “È colpa mia”.