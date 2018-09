Lunedì 3 Settembre 2018, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 15:05

, storica icona della musica rock, ha annunciato, per il 2019, altre date riguardo il suo "No More Tours 2". "Il principe delle tenebre", dopo il concerto tenutosi al Firenze Rocks, passerà, di nuovo, per l'Italia. L'appuntamento è l'1 marzo alla Unipol Arena di Bologna, in quello che, presumibilmente, sarà l'ultimo show di Osbourne sulla nostra penisola. Ad aprire il concerto, ci penserà una band storica dell'heavy metal, i Judas Priest, anche loro già apparsi al Firenze Rocks.