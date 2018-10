Ozzy Osbourne rassicura i fan con un post dopo l'operazione alla mano

La rockstar era stata costretta ad annullare il concerto previsto per il 6 ottobre allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View in California, perché impossibilitato a suonare a causa di un'infezione alla mano che ne ha richiesto un intervento chirurgico. Il cantante dovrà ora passare un paio di giorni sotto osservazione dei medici, prima di tornare nuovamente sul palco. Dopo l'addio ai Black Sabbath, l'artista è ora in giro per il mondo con il "No more tours 2".

Domenica 7 Ottobre 2018, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 16:15

Ozzy Osbourne rassicura in fan. L'artista ha pubblicato una foto dal letto d'ospedale in cui mangia il suo gelato preferito, cura di tutti i mali.