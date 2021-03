La cantante Paloma Faith: «La mia carriera sembra finita: i discografici non "perdonano" il secondo figlio»

Paloma Faith ha rivelato il timore che la sua carriera musicale sia sostanzialmente finita dopo aver avuto il suo secondo figlio. La cantante di 'The Only Love Can Hurt Like This', che compirà 40 anni il prossimo 21 luglio, ha dato alla luce il suo secondo figlio con il fidanzato Leyman Lahcine a febbraio. I due erano già genitori di un bambino di quattro anni. E nel suo documentario di Bbc Two “Paloma Faith: As I Am”, la star racconta un incontro imbarazzante che ha avuto con dei manager dell'industria discografica, durante il quale l'artista ha rivelato la sua intenzione di avere più figli. E riferisce al Sun che la loro risposta non era quella che si aspettava.

APPROFONDIMENTI MIND THE GAP Pari opportunità, il ministro Orlando: «Sì a... L'ANALISI #MeToo, libro contro il maschio predatore fa luce sul confine tra... MIND THE GAP Le signore degli algoritmi, due italiane tra le leader nel mondo IL CASO Olimpiadi, a Tokyo altra dimissione per frase sessista:...

«Ho cenato con loro e davano segni di preoccupazione quando ho detto che mi sarebbe piaciuto un altro bambino», ha detto Paloma al tabloid. «Non è un'industria a misura di bambino», ha aggiunto, spiegando che il primo figlio era “tollerato” ma il secondo veniva considerato un fatto «scomodo». «Con un figlio puoi ingannare la morte della carriera. Ma è come se mi avessero detto che non si può ingannare la morte due volte». «È demoralizzante. Ho bisogno di pensare a come mi reinventerò», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA