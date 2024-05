Paolo Propoli, il nuovo singolo «Solaris» online su tutte le piattaforme

Il cantautore napoletano Paolo Propoli annuncia l'uscita del suo nuovo singolo intitolato “Solaris”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il singolo è distribuito e pubblicato dall'etichetta discografica Bit & Sound Music.

“Solaris” è una profonda riflessione sul passare del tempo e sulle trasformazioni che esso porta con sé. Attraverso le parole e la musica, Propoli esplora temi come la perdita dell'innocenza, la paura che ha sostituito l'amore nelle notti di una volta, e la ricerca di una nuova luce nei vicoli scuri della vita. Il singolo è un richiamo a riscoprire il calore del sole come luogo ideale dove coltivare l'amore, una metafora potente che attraversa l'intero brano.

Il brano si distingue per il suo sound evocativo e le sue liriche profonde, che combinano elementi di tradizione napoletana con sonorità moderne. In “Solaris”, Propoli riesce a fondere la malinconia con la speranza, creando un'atmosfera unica che cattura l'ascoltatore fin dalle prime note.

La melodia è arricchita da un arrangiamento strumentale complesso, che include chitarre, keyboards, basso, batteria, e una sezione di ottoni e archi che conferisce al brano una dimensione orchestrale.

Propoli mette anche in evidenza la realtà della guerra, una critica sociale pungente che emerge nel testo con versi come «Addo’ sta l’ammore? Viento doce e me pare primmavera… ma che fa sta gente? 'Mmiez’ ’a via ce sta ‘na guerra e nisciuno ‘a vo’ fermà!». Queste parole sottolineano la tensione e il conflitto che permeano la nostra società, richiamando l'attenzione su questioni di grande attualità. La sua capacità di trattare temi complessi e universali attraverso una lente personale e intima rende “Solaris” un brano di grande impatto emotivo.

Il nuovo singolo anticipa l'album di prossima uscita di Paolo Propoli, promettendo di essere un assaggio delle emozioni che caratterizzeranno il nuovo lavoro discografico.

Il brano vede la partecipazione di Paolo Propoli come autore del testo, compositore, arrangiatore, chitarrista, tastierista e cantante. Emiliano Berti ha suonato il basso, Riccardo Schmitt la batteria, Peppe Fiscale la tromba, Peppe Plaitano il sassofono, Alessandro Tedesco il trombone, Erica Moffa e Giuseppe Astarita i violini, Miriam Iaccarino la viola e Catello Tucci il violoncello. Il missaggio e il mastering sono stati curati da Luigi De Maio.

Paolo Propoli è un chitarrista, cantautore e arrangiatore di Sorrento, con al suo attivo oltre vent’anni di concerti, spettacoli teatrali, tournée e lavori discografici. Ha conquistato il pubblico con la sua voce unica e le sue canzoni intrise di emozioni e storie di vita. Con diversi album all'attivo, Propoli continua a innovare e a esplorare nuovi orizzonti musicali, mantenendo sempre un profondo legame con le sue radici partenopee.