Paolo Vallesi, Fedez e il tumore: «Chi l’ha criticato è ignobile»

Una dura battaglia. Paolo Vallesi, in un’intervista rilasciata al Messaggero, ha svelato il motivo che l’ha spinto a non parlare subito della malattia contro il cancro, lanciando anche un messaggio a Fedez che è stato operato per un tumore al pancreas. «Ho apprezzato molto la sua comunicazione. Ha sensibilizzato su un tema considerato ancora oggi tabù, chi l’ha criticato è ignobile» ha dichiarato Vallesi lanciando un messaggio di supporto a Fedez.

Diversamente da Fedez, Vallesi ha affrontato in silenzio il suo calvario per superare la malattia. Tornato in tv nel 2019 come concorrente di "Ora o mai più", dopo alcuni anni da quell’esperienza, ha raccontato di aver combattuto contro il tumore all’intestino. «Spero di aver meritato la vittoria di ‘Ora o mai più‘ senza alcun tipo di aiuto. Non ho parlato del cancro per avere successo. Non volevo fare del vittimismo: avrebbe falsato la gara. Ho deciso di comunicarlo sei mesi dopo», ha raccontato Vallesi.