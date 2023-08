Parchi divertimento aumentano le proposte di eventi e spettacoli

Cresce l'offerta di eventi e spettacoli dal vivo nei parchi divertimento italiani: nel cuore della stagione estiva i dati registrati dall'Associazione parchi permanenti italiani-Federturismo evidenziano un trend in netta accelerazione, sul modello di quanto già da tempo avviene in molti parchi esteri. Si stima che, entro la fine del 2023, le strutture del Belpaese avranno investito in totale più di 15 milioni di euro in allestimenti, scenografie, effetti speciali, costumi e, naturalmente, ingaggi di artisti provenienti da ogni parte del mondo. A questi si affiancano gli accordi commerciali relativi a concerti e festival musicali che si svolgono all'interno dei parchi, particolarmente frequenti nell'estate in corso.

Cifre rilevanti, che si sommano agli oltre 120 milioni già spesi nel 2023 in nuove attrazioni ed ampliamenti, a conferma del dinamismo del settore. «Il legame tra parchi divertimento e spettacoli - afferma Luciano Pareschi, presidente Associazione Parchi Permanenti Italiani - si consolida già negli anni Cinquanta con Disneyland e trova oggi una delle sue massime espressioni nell'esperienza di Puy du Fou, parco francese con due milioni di visitatori l'anno, basato esclusivamente sull'offerta di spettacoli con produzioni mastodontiche, migliaia di figuranti e soluzioni scenografiche innovative.