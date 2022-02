Pat Metheny sbarca a Torino: il nuovo tour a caccia di talenti emergenti. Ecco dove e quando

Il tour di Pat Metheny arriva in Italia. L'11 Maggio sarà a Torino all'Auditorium Gianni Agnelli alle ore 21. L'artista americano arriva in Italia con il suo nuovo tour a caccia di talenti emergenti: «Pat Metheny - Side Eye».

Con questo nuovo tour, Pat Metheny, prosegue nel suo percorso di ricerca di straordinari talenti emergenti che hanno attirato il suo interesse in questi ultimi anni: «Sin dai miei primi giorni a Kansas City, ho avuto il privilegio di conoscere tanti musicisti più grandi di me e tali incontri mi hanno permesso di scrivere la mia musica attraverso il prisma della loro esperienza. Ora sento l’esigenza di creare una piattaforma per concentrarmi su alcuni dei molti musicisti più giovani che mi sono piaciuti di recente e con cui ho sentito una sorta di parentela. Ascolto regolarmente i nuovi artisti e spesso li invito a suonare a casa mia. Trovo ispirazione dal modo in cui affrontano le sfide musicali sulle vecchie e le nuove melodie e sono affascinato dalla possibilità di scrivere nuova musica solo per loro».

Questa edizione di Side Eye sarà caratterizzata dalla presenza di James Francies, al piano e alla tastiera, del batterista Marcus Gilmore e di parte dell’Orchestrion, la band elettromeccanica vista in Italia nel 2010.