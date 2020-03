Coronavirus, Patti Smith e la figlia Jesse in diretta sulla pagina Facebook del locale di Manuel Agnelli

Chi ha perso la sua diretta Instagram del 17 marzo scorso potrà recuperarla sabato 28 su Facebook. Dopo essersi esibita dalla sua casa di New York assieme alla figlia Jesse Paris, Patti Smith sarà sulla pagina Facebook del locale di Milano “ Germi - Luogo di contaminazione ” di Manuel Agnelli. L'icona del rock ha aderito all'iniziativa #StayON, canale unico per festival ed eventi messo in piedi con l’emergenza coronavirus, una piattaforma di condivisione globale con contenuti culturali, film e serie tv in streaming, libri e tour virtuali. L'inconfondibile voce della cantante, accompagnata al piano dalla figlia Jesse che in italiano ha detto « Siamo isolati, ma sempre insieme » , la settimana scorsa ha allietato la serata degli italiani con un piccolo concerto in diretta live su Instagram. «N oi siamo qui e ci piacerebbe suonare una canzone per tutti » , ha aggiunto Patti Smith prima di intonare Wing, canzone tratta dall’album del 1996 Gone Again. E poi ha recitato una poesia che aveva scritto mentre era a Sanremo intitolata A Pythagorean Traveler.



Questa volta è stata la figlia ad annunciare la nuova performance sul suo profilo Instagram (@michiganmanhattan), con un post in cui parla dell’iniziativa StayON (che coinvolge club e manifestazioni italiane coordinate dall’associazione Keep ON) alla quale aderiranno lei e sua madre. L'intento di #StayON è quello di costruire una staffetta di diversi eventi in streaming e unire il mondo della musica all’interno di un unico palco virtuale aperto fino alla fine dell'emergenza per due ore al giorno, in slot di 30 minuti ognuno. La programmazione si divide in fasce orarie: dalle 18 alle 20 sette canali trasmettono in contemporanea, mentre dalle 22 un’unica rete è dedicata agli eventi speciali per raccolte fondi attraverso appositi link a sostegno delle campagne territoriali per gli ospedali e la Protezione civile. Ultimo aggiornamento: 19:21